Er sınıflandırma sonucu neden gözükmüyor, er sınıflandırma sonucu nasıl öğrenilir? Er sınıflandırma sonucu e devlette görünmüyor (askerlik yerleri sorgulama)

2023 celp ve sevk tarihleri kapsamında görev zamanı gelenler askerlik yerini sorguluyor. Seçim ve sınıflandırma sonuçları açıklandıktan sonra yükümlüler sevk belgelerine sevk tarihlerinden 10 gün önce erişebilecek. E devlet üzerinden Er sınıflandırma sonucunu kontrol edenler ise er sınıflandırma sonucu neden gözükmüyor? Er sınıflandırma sonucu e devlette görünmüyor, nedeni ne? Sorularına yanıt arıyor. Peki, er sınıflandırma sonucu nasıl öğrenilir?

Er sınıflandırma sonucu neden gözükmüyor?

Milli Savunma Bakanlığı'nın duyurusuna göre, bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerleri henüz duyurulmadı. Dolayısıyla er sınıflandırma sonucu henüz gözükmüyor.

Er sınıflandırma sonucu nasıl öğrenilir?

Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er adayları e-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek.

Bilgilere erişim için şu adımlar takip edilecek:

e-Devlet sistemine girdikten sonra sayfanın üst bölümünde yer alan 'Hizmet Adı' kutucuğuna kısa dönem askerler 'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama', uzun dönem askerler ise 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' ifadesini yazdıktan sonra, karşılarına çıkacak olan linke tıklayacak.

Linkin tıklanmasının ardından karşılarına çıkacak 'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu' ya da 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' butonuna tıklayacak olan asker adayları, askerlik yapacağı birliği kolayca öğrenebilecek.