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Enkazdayken duvara 'umudunu kaybetme' yazdı, 64 saat sonra ‘ışığı’ gördü

Kahramanmaraş’ta enkaz altında kalan bir genç, depremin üzerinden 64 saat geçmesinin ardından, Antalya Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu sağ olarak kurtarıldı. Gencin, enkazdayken duvara 'Umudunu kaybetme' yazdığı ortaya çıktı.

09.02.2023 - 08:33 | | İHA
Enkazdayken duvara 'umudunu kaybetme' yazdı, 64 saat sonra ‘ışığı’ gördü

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde pazartesi günü saat 04.17’de 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin sarsıntısından başta Kahramanmaraş olmak üzere, Hatay, Gaziantep ve Diyarbakır’ın aralarında bulunduğu 10 il etkilendi. Depremin hemen ardından Türkiye’nin 81 ilinden afet bölgelerine arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Enkazdayken duvara umudunu kaybetme yazdı, 64 saat sonra ‘ışığı’ gördü

 Antalya Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekiplerinin Kahramanmaraş merkez Bahçelievler Mahallesi Selin Apartmanı'nda yaptığı aramada, depremin üzerinden 64 saat geçmesinin ardından 24 yaşındaki Doğan Akkök’e canlı ulaşıldı. Gencin elini sımsıkı tutan ekipler, Akkök’ün bilincini kaybetmemesi için kendisi ile bir süre sohbet etti. Elini bıraktıklarını fakat diğer taraftan yanına geleceklerini belirten ekipler, uzun uğraşlar sonucu Doğan’a ulaşmayı başardı. 3 gün sonra ilk kez ışık gördüğünü belirten Doğan, enkaz altından çıkartılarak ambulansa taşınıp hastaneye sevk edildi.

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