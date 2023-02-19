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Enkazdan çıkan değerli eşyalar emniyete götürülüyor

Adıyaman’da depremde yıkılan binaların enkazından çıkan değerli eşyalar, polis tarafından tutanak tutularak emniyete götürülüyor.

19.02.2023 - 14:31 | | İHA
Enkazdan çıkan değerli eşyalar emniyete götürülüyor

Adıyaman’da depremde yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar, polis ve jandarma ekipleri eşliğinde gerçekleştiriliyor. İş makineleriyle kaldırılan molozların arasından çıkan değerli eşyalar, güvenlik güçleri tarafından tutanakla teslim alınıyor. Araçlara yüklenen kasa, para, altın gibi eşyalar İl Emniyet Müdürlüğüne götürülerek muhafaza altına alınıyor.

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