Enkaz altında kalan çocuk 15 saat sonra böyle kurtarıldı
Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu kentlerden Malatya'da bir çocuk enkazın içinden saatler sonra sağ olarak kurtarıldı.
07.02.2023 - 09:36 | | İHA
Amasya'dan deprem bölgesine giden Suluova Belediyesi itfaiye ekipleri Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Erkenek mahallesinde çöken bir binada mahsur kalan Erdem adlı çocuğu kurtarmayı başardı.
Yaklaşık 8-10 yaşlarında olduğu öğrenilen çocuğu depremden 15 saat sonra sağ çıkaran ekiplerin mutluluğu cep telefonu kamerasına yansıdı. Sedyeye alınan çocuk ambulansla hastaneye götürüldü.