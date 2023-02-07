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Enkaz altında kalan çocuk 15 saat sonra böyle kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu kentlerden Malatya'da bir çocuk enkazın içinden saatler sonra sağ olarak kurtarıldı.

07.02.2023 - 09:36 | | İHA
Enkaz altında kalan çocuk 15 saat sonra böyle kurtarıldı

Amasya'dan deprem bölgesine giden Suluova Belediyesi itfaiye ekipleri Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Erkenek mahallesinde çöken bir binada mahsur kalan Erdem adlı çocuğu kurtarmayı başardı.

Enkaz altında kalan çocuk 15 saat sonra böyle kurtarıldı

Yaklaşık 8-10 yaşlarında olduğu öğrenilen çocuğu depremden 15 saat sonra sağ çıkaran ekiplerin mutluluğu cep telefonu kamerasına yansıdı. Sedyeye alınan çocuk ambulansla hastaneye götürüldü.

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