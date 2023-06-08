Engin Altay'dan Kılıçdaroğlu'na şok çıkış: Çekilmeyi bilmek lazım

28 Mayıs Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinden zaferle ayrılan adayın Cumhurbaşkanı Erdoğan olması sonrasında CHP'de taşlar ciddi anlamda yerinden oynamaya başladı.

Seçimi kaybeden Millet İttifakı 13. Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa baskısı artarken, partide 10 yıl grup başkanvekilliği yapan ve 28. Dönemde İstanbul Milletvekili olarak görev yapacak olan Engin Altay'dan çok konuşulacak açıklamalar geldi.

"BAŞARI DİYENİN AKLINDAN ŞÜPHE EDERİM"

Eski CHP Grup Başkanvekili, İstanbul Milletvekili Engin Altay, seçim sonuçlarını değerlendirirken "Çekilmeyi bilmek lazım." dedi. Seçim sonuçları için, "Başarı diyenin aklından şüphe ederim." diyen Altay, partisinin "Gerçek anlamda ve tepeden tırnağa iç muhasebe yapması" gerektiğini söyledi.

28. dönemde İstanbul Milletvekili olarak görev yapacak olan Engin Altay, yeni dönemde 10 senedir yürüttüğü CHP Grup Başkanvekilliğine aday olmadı. Altay bu kararını, "Çekilmeyi bilmek lazım" diyerek açıkladı.

Sözcü'ye konuşan Engin Altay, neden görev almadığına ilişkin soruya, "Ben 10 yıl grup başkanvekilliği yaptım. Partim seçim kaybetti. Kazansak TBMM Başkanı olacaktım. Öyle bir hevesim vardı. Bu tablodan sonra, 'Hem grup başkanvekili hem Meclis başkanvekili ol.' dedi arkadaşlar, kabul etmedim. Çekilmeyi bilmek lazım. Çekilmek lazım. Örgütü rahatlatmak lazım. Ama 'yeni yüzler gelsin' derken, yeni MYK gibi olmaması lazım tabii” yanıtını verdi.

"BENİM DIŞIMDA ÇEKİLEN KİMSE YOK"

"Seçimi kaybettiysek benim gibi arkadaşların bir kenarda durmasını bilmesi lazım diye düşünürüm." diyen Altay, bu görüşünü Kılıçdaroğlu’nun yanında da söylediğini belirtti. Altay, "Benim dışımda kendi isteğiyle çekilen kimse yok." dedi.

ÇEKİLME SÖZÜ, KILIÇDAROĞLU İÇİN DE GEÇERLİ Mİ?

Altay, “Çekilme sözünüz Kılıçdaroğlu için de geçerli mi.” sorusunu ise, “Şimdi o gün değil. Kemal Bey'in tasarruflarını tümüyle görmemiz lazım.” diye yanıtladı.

"CİDDİ BİR İÇ MUHASEBE YAPILMALI"

"CHP ciddi bir iç muhasebe yapmalı. Ama gerçek anlamda iç muhasebe, tepeden tırnağa muhasebe. MYK'daki değişiklik yeterli değil, nasıl yeterli olsun." diyerek eleştirilerde bulunan Altay, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Kurultay kesinlikle seçimden önce yapılmalı. Yerel seçimden önce yapılmazsa bir fecaattir. Parti yerel seçimde aradığı heyecanı bulamaz. Genel başkanımızla devam edebiliriz. Buna karar verecek olan kurultaydır. Ama bunun parti yönetimi var, parti meclisi var, MYK'sı var. Bu MYK ile biz yerel seçimlere mi gideceğiz, gözünü seveyim!”