Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Irak'ta çeşitli temaslarda bulundu

Bayraktar sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, Irak Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani ile petrol ve doğal gaz alanında iş birliği fırsatlarını değerlendirmek üzere bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Görüşme kapsamında Ankara ve Bağdat arasındaki mevcut projelerin yanı sıra petrol ve doğal gaz konusunda iş birliği fırsatlarının değerlendirildiğini belirten Bayraktar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'tayız. İlk olarak, Irak Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Sayın Hayyan Abdulgani ile bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizde ülkelerimiz arasındaki mevcut projelerin yanı sıra liderlerimizin ortaya koyduğu ticaret hacmi hedefine ulaşabilmek için petrol ve doğal gaz sektörlerinde üretim, iletim ve ticaret alanlarındaki yüksek potansiyeli hayata geçirmek üzere iş birliği fırsatlarını değerlendirdik."

Bayraktar, ardından Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldiklerini ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdiklerini ifade ederek, "Bölgesel gelişmeleri, bunların kısa ve orta vadede ülkelerimize ve enerji sektörüne yansımalarını ele aldık. Kalkınma Yolu Projesi'nin bir enerji yolu olarak da değerlendirilmesinin ve bu çerçevede iş birliğimizin güçlendirilmesinin önemine dikkat çektik." değerlendirmesinde bulundu.

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Söz konusu ziyaret kapsamında Irak Elektrik Bakanı Ziyad Ali Fazıl ile de bir araya gelen Bayraktar, iki ülke arasındaki enterkonneksiyon kapasitesinin artırılması konusunun ve yenilenebilir enerji yatırımlarının da masaya yatırıldığını bildirdi.

Ayrıca elektrik ticaretini artırmaya yönelik imkanların ele alındığını aktaran Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bağdat ziyaretimiz kapsamında Irak Elektrik Bakanı Sayın Ziyad Ali Fazıl ile bir görüşme gerçekleştirdik. Başta iki ülke arasındaki enterkonneksiyon kapasitesinin artırılması ve yenilenebilir enerji yatırımları olmak üzere iş birliği fırsatlarını ele aldık. Buna paralel olarak, elektrik ticaretimizin artarak sürmesine ilişkin imkanları değerlendirdik."

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Öte yandan, enterkonneksiyon hattından verilecek enerjinin 600 megavata çıkarılması konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile görüşüp ardından Irak'ın Erbil kentine hareket ederek, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya gelmesi planlanıyor.