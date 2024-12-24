Enerji Bakanlığı’ndan heyet Suriye'ye gidecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Enerji Bakanlığı’ndan bir heyetin en yakın zamanda Suriye’ye gideceği, elektrik ve enerji altyapısında incelemelerde bulunacağını söyledi. Bayraktar, işbirliği ve yardım konularının ele alınacağını da belirtti.

ELEKTRİK SORUNU VAR

Beştepe'deki Kabine toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Bayraktar, Suriye'de enerjiyle ilgili öncelikli sorunun elektrik olduğunu ve bunun sağlanması için formül üretileceğini söyledi.

LÜBNAN'LA DA ÇALIŞMA YAPILABİLİR

Bayraktar, "Geçtiğimiz hafta Lübnan Başbakanı Necip Mikati de elektrik konusunda sıkıntılar yaşadıklarını söyledi. Lübnan için de önümüzdeki süreçte elektrik akışı konusunda çalışmalar yapılabilir" dedi.