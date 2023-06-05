Enerji Bakanlığı'nda devir teslim töreni! Dönmez görevi Bayraktar'a devretti

Fatih Dönmez açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Artık bor karbür tesisimiz şu anda üretime geçmiş durumda. Lityum tesisini devreye aldık, dünyanın ikinci büyük nadir toprak elementi sahasında üretimi hayata geçirmiş olduk.

Doğal gaz iletim şebekemizin geniş kapasitesi ve sayısını artırdık. An itibarıyla 477 milyon metreküp doğal gazı getirebilir hale geliyoruz. Bugünden sonra Türkiye’nin adını ihracatta da duymaya başlayacaksınız. İhracatımız başladı. İnşallah çok kısa süre içerisinde hayata geçirilecek.

Madencilikte rekorlarla geçen bir dönem oldu. İhracatımızı 6.5 milyar dolara çıkarmış olduk. Cevherden mücevhere giden bir strateji belirleyerek katma değerli ürünlerin üretimine öncelik vermiş olduk.

Başarılarda kendisinin şüphesiz emeği katkısı var. Gönül huzuru içerisinde bayrağı kendisine devrediyorum. Bakanlığımızı bugün geldiğimiz noktadan çok daha ötesine taşıyacaktır. Mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum haklarını helal etmelerini istiyorum. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemindeki görev alan tüm arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Türkiye Yüzyılımızın ilk Kabinesine üstün başarılar diliyorum."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Geçtiğimiz 21 yılda AK Parti iktidarlarında piyasa reformu ile enerji ve tabii kaynaklar alanında büyük bir dönüşüm gerçekleştirdik. Bir taraftan Bakanımızın ifade ettiği gibi artan enerji talebini karşılarken dışa bağımlılığımızı düşürmeye gayret ettik. Milli enerji ve maden politikası ile enerjide arz güvenliği piyasa hedeflerini ortaya koymuştuk. Enerji sektörümüzde yaşanan küresel iklim krizi, pandemi, tedarik zinciri problemleri, bölgemizde ortaya çıkan savaş, 6 Şubat deprem felaketi gibi çok büyük imtihanlardan inanıyorum ki başarıyla geçtik. 2017 yılında ortaya koyduğumuz orta ve uzun vadeli hedeflerimizi gerçekleştirmeye gayret ettik.

2053 net sıfır emisyon doğrultusunda enerji ve tabii kaynaklar alanında daha büyük dönüşüm için reform hamlesi ile ülkemizin refahına en büyük katkıyı sağlamak için var gücümüzle çalışacağız.

Türkiye’nin küresel enerji ve maden piyasasındaki rolünü güçlü hale getireceğiz. Bu vesile ile sayın Cumhurbaşkanımıza ortaya koyduğu Türkiye yüzyılı vizyonundan dolayı şükranlarımı arz ediyorum.

Bugüne kadar katkı koyan önceki dönem enerji bakanlarımıza, birlikte çalışma fırsatı bulduğum Berat Albayrak’a ve Fatih Dönmez’e teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm bürokrat arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Sayın Bakanım size yasama çalışmalarında başarılar diliyorum. Ben de bu vesile ile beni bugünlere getiren kıymetli anne ve babama, her daim bana destek olan eşime ve küçük kızlarıma teşekkür ediyorum.

Son olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a bu önemli görevi bizlere layık gördüğü için şükranlarımı arz ediyor hepinizi saygıyla selamlıyorum."