(En Nesyri uçağı canlı) Youssef En Nesyri uçağı nerede, Nesyri Türkiye’ye geldi mi? Youssef En-Nesyri uçak kodu

Youssef En-Nesyri canlı uçak takip için araştırmalar yoğunlaştı. Youssef En-Nesyri uçağa bindi ve İstanbul'a geliyor. Fenerbahçeliler Youssef En-Nesyri canlı uçak takibi için Flight Radar ve Flightware ile Youssef En-Nesyri izliyor. İşte Youssef En-Nesyri anlık uçuş takibi canlı…

YOUSSEF EN-NESYRİ CANLI UÇAK TAKİP

Fenerbahçe'nin yeni transferi Youssef En-Nesyri, KOÇ Holding'e ait kodu KOC11 olan uçak ile gelecek.

"Flightaware" adlı sitede ise uçak KOC1 koduyla takip edilebiliyor.

FlightRadar24 adlı siteye giriş yapın, daha sonra sitenin arama bölümüne uçağın kodunun yani "KOC11"i girin.

Böylece uçak canlı olarak takip edilebilecek.

Uçak henüz kalkmadıysa site verilerinde yer almaz.

YOUSSEF EN-NESYRİ SAAT KAÇTA İSTANBUL'A GELECEK?

Youssef En-Nesyri'nin uçağının saat 14.50 gibi Türkiye hava sahasına girmesi bekleniyor. Uçağın 15.45 gibi havalimanına iniş gerçekleştireceği düşünülüyor.