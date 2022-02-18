En gÃ¼zel Cuma mesajlarÄ± 18 Åžubat Cuma 2022 gÃ¼nÃ¼ne Ã¶zel anlamlÄ±, uzun-kÄ±sa seÃ§enekli hadisli, ayetli, dualÄ± ve deÄŸiÅŸik Cuma mesajlarÄ±

En gÃ¼zel Cuma mesajlarÄ±, deÄŸiÅŸik Cuma mesajlarÄ± ve dualÄ± hadisli Cuma mesajlarÄ± seÃ§enekleri cemaati Cuma namazÄ±na Ã§aÄŸÄ±rmak isteyenler iÃ§in hazÄ±rlandÄ±. Cuma ibadetini yerine getirmek iÃ§in camilere giderken Ã¶ncesinde anlamlÄ±, dualÄ±, hadisli, uzun, kÄ±sa iÃ§inde dua geÃ§en Cuma mesajlarÄ±nÄ± gÃ¶ndererek onlarÄ± namaza Ã§aÄŸÄ±racaklar iÅŸte yeni yazÄ±lÄ± kÄ±sa ve Ã¶z sÃ¶zler ile hadis, ayet, dua geÃ§en anlamlÄ± en gÃ¼zel deÄŸiÅŸik Cuma mesajlarÄ±â€¦

CUMA MESAJLARI (EN GÃœZEL, DEÄžÄ°ÅžÄ°K VE ANLAMLI)

Ya Rabbim; bu mÃ¼barek cuma gÃ¼nÃ¼n yÃ¼zÃ¼ suyu hÃ¼rmetine biz aciz kullarÄ±n ne derdi varsa, ne sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± varsa; dertlilere deva, hastalara ÅŸifa, borÃ§lu kullarÄ±na edalar nasip et Ya Rabbim. Biz kullarÄ±n dualarÄ±nÄ± kabul et. HayÄ±rlÄ± nurlu cumalar.

ÅžÃ¼phesiz biz yeryÃ¼zÃ¼nde olan ÅŸeyleri, onun Ã¼zerinde ziynet/sÃ¼s yaptÄ±k. BÃ¶ylece insanlarÄ±n hangisinin amel bakÄ±mÄ±ndan daha gÃ¼zel olduÄŸunu denemek istedik. (Kehf-7) HayÄ±rlÄ± Nurlu Cumalar.Bizi dostlarÄ±na dost, dÃ¼ÅŸmanlarÄ±na dÃ¼ÅŸman olanlardan ve sabreden ve ÅŸÃ¼kredenlerden eyle! Ä°ÅŸinde sebat eden, nimetine ÅŸÃ¼kreden, ibadetini gÃ¼zel yapan, doÄŸru konuÅŸanlardan eyle Ya Rabbim. Amin. HayÄ±rlÄ± Cumalar dilerim.

Ä°nsanÄ±n bu dÃ¼nyaya gÃ¶nderilmesinin hikmeti ve gayesi, Halk-Ä± KainatÄ± tanÄ±mak ve ona iman edip ibadet etmektir. CumanÄ±z MÃ¼barek olsun.

Ben, beni seven Ã¼mmetimi almadan cennete girmem.' Diyen Sevgilinin (S.A.V) Ã¼mmeti olmanÄ±n hakkÄ±nÄ± verebilmek duasÄ± ile hayÄ±rlÄ± cumalar dilerim.

Kalpler imanla, gÃ¶nÃ¼ller huzurla dolsun. Saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan baÄŸlar bozulsun ne de dostlar unutulsun. CumanÄ±z MÃ¼barek Olsun...

Makbul, dua ve tÃ¶vbelerimizi kabul, saÄŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± daim, kazancÄ±mÄ±zÄ± bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun Ä°nÅŸallah. HayÄ±rlÄ± cumalar dilerim.





YÃ¼zÃ¼mÃ¼zÃ¼ gÃ¼zelleÅŸtirdiÄŸin gibi, AhlakÄ±mÄ±zÄ± da gÃ¼zelleÅŸtir. Ä°manÄ±mÄ±zÄ± tazele ve bizleri Senin yolundan ayÄ±rma..! Amin. HayÄ±rlÄ± Cumalar.

Bizi yoktan var eden, varlÄ±ÄŸÄ±ndan haberdar eden, yaratÄ±p imtihan eden, imtihan edip sabÄ±r veren Allah'Ä±n mÃ¼minlerini baÄŸÄ±ÅŸlamasÄ± dileÄŸiyle CumanÄ±z MÃ¼barek olsun!

Allah herkese ÅŸifa versin, bu gÃ¼zel gÃ¼nÃ¼nÃ¼z gÃ¼lÃ¼msemelerle bitsin inÅŸallahâ€¦ YÃ¼kÃ¼ sevgi, Ã¶zÃ¼ saygÄ±, gÃ¼cÃ¼ barÄ±ÅŸ, sÃ¼sÃ¼ hoÅŸgÃ¶rÃ¼ olan mÃ¼barek dinimizin seÃ§tiÄŸi haftanÄ±n Ã¶zel gÃ¼nÃ¼ olan CumanÄ±zÄ± kutlarÄ±mâ€¦



Allahâ€™Ä±m bizi bize bÄ±rakÄ±p ÅŸeytanÄ±n ve Nefsimizin elinde oyuncak eyleme. Bizi RÄ±zanÄ± kazanÄ±p, Cennette Cemalini gÃ¶renlerden eyle. (Amin) HayÄ±rlÄ± Nurlu Cumalarâ€¦



DualarÄ±n geri Ã§evrilmeyeceÄŸi bu mÃ¼barek gÃ¼nde Rabbim DualarÄ±mÄ±zÄ± kabul etsin. Bizleri Rahmetinden mahrum bÄ±rakmasÄ±n Ä°nÅŸallah. HayÄ±rlÄ± Cumalar.

Melekler daima duacÄ±nÄ±z olsun. YÃ¼reÄŸiniz ferah, ilhamÄ±nÄ±z bol olsun. Sevgili peygamberimiz, ÅŸefaatÃ§imiz olsun. CumamÄ±z mÃ¼barek olsun.



Cuma'dÄ±r kuldan Rabbi'ne arzlarÄ± ulaÅŸtÄ±ran, Cuma'dÄ±r tevbe kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§tÄ±ran ve Cuma'da Ã¶yle bir vakit vardÄ±r ki kulu Rabbi'ne yaklaÅŸtÄ±ran... O vakte vÃ¢kÄ±f olabilme duasÄ± ile ...CumamÄ±z hayÄ±rlÄ± ve MÃ¼barek olsun...( Amin )

Rabbim ÃœzÃ¼ntÃ¼lerimizi anlÄ±k, SevinÃ§lerimizi Ã¶mÃ¼rlÃ¼k, DualarÄ±mÄ±zÄ± tez zamanda kabul eyle. Amin! HayÄ±rlÄ± cumalar..

"Sen af yolunu tut, iyiliÄŸi emret, cahillerden yÃ¼z Ã§evir."(A'raf,7/199) Cuma GÃ¼nÃ¼nÃ¼z Bin MÃ¼barek Olsun.



Ã–nce yollar uzanÄ±r hakka yÃ¼rÃ¼mek iÃ§in, tomurcuklar gÃ¼ller aÃ§ar onu gÃ¶rmek iÃ§in, dua eden biri var senin iÃ§in. Sen de dua et ALLAH iÃ§in. CumanÄ±z mÃ¼barek olsun.

Ne ev sahibiyim bu alemde, ne de kiracÄ±... Sadece bir Ã¶mÃ¼r misafirim! GeldiÄŸim saat belli, GideceÄŸim saat belirsiz... YÃ¼reÄŸim kÄ±ymet bilene emanet... Gerisi rabbime teslimiyet...! GerÃ§ek sevgi ve sevenlerimizle birlikte olmak dileÄŸiyle. HayÄ±rlÄ± Cumalar...



Ey Rabbim! GÃ¶zlerimden sevgiyle bakan Ä±ÅŸÄ±klarÄ± eksik etme, hayÄ±rlarÄ± gÃ¶rmeyi ve her yaratÄ±lanÄ± senden dolayÄ± sevmeyi nasip et! Amin. HayÄ±rlÄ± Cumalar.

EÄŸer imtihan oluyorsanÄ±z, bu ALLAHâ€™Ä±n sizi unutmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n mÃ¼jdesidirâ€¦ EllhamdÃ¼lillah! HayÄ±rlÄ± Cumalarâ€¦



Allahâ€™Ä±m ne bugÃ¼nde ne de diÄŸer gÃ¼n ve gecelerde haram iÅŸleme ve gÃ¼nah kazanma felaketine dÃ¼ÅŸÃ¼rme bizleri! HayÄ±rlÄ± Cumalarâ€¦

Allah'Ä±m! Ruhumu Daraltma, Kalbimi Karartma, Darda koyup Aratma, Hak yolundan saptÄ±rma, beni senden BaÅŸkasÄ±na yalvartma. (amin) HayÄ±rlÄ± Nur'lu cumalar.

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MÃ¼'minler gerÃ§ekten kurtuluÅŸa ermiÅŸlerdir. Onlar ki, namazlarÄ±nda derin saygÄ± iÃ§indedirler. Onlar ki, faydasÄ±z iÅŸlerden ve boÅŸ sÃ¶zlerden yÃ¼z Ã§evirirler. Onlar ki, zekatÄ± Ã¶derler. Onlar ki, Ä±rzlarÄ±nÄ± korurlar. (MÃ¼'minÃ»n, 23/1-5) HayÄ±rlÄ± cumalar.

AYETLÄ° HADÄ°SLÄ° CUMA MESAJLARI

Cuma gÃ¼nÃ¼ ya da gecesinde vefat eden hiÃ§bir MÃ¼slÃ¼man yoktur ki; Allah onu kabir fitnesinden korumasÄ±n. (Hadis-i Åžerif) HayÄ±rlÄ± Cumalarâ€¦

Ey iman edenler! Cuma gÃ¼nÃ¼ namaz iÃ§in Ã§aÄŸrÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± zaman, hemen Allah'Ä±n zikrine koÅŸun ve alÄ±ÅŸveriÅŸi bÄ±rakÄ±n. EÄŸer bilirseniz bu, sizin iÃ§in daha hayÄ±rlÄ±dÄ±r. (Cum'a, 62/9) CumanÄ±z mÃ¼barek olsun.



Allah'Ä±m! GeÃ§miÅŸ ve gelecek, gizli ve aÃ§Ä±k bÃ¼tÃ¼n gÃ¼nahlarÄ±mÄ± baÄŸÄ±ÅŸla! Benim ilÃ¢hÄ±m Sensin. Senden baÅŸka ilÃ¢h yoktur. (BuhÃ¢rÃ®, TevhÃ®d, 35) HayÄ±rlÄ± cumalar.

"BÃ¼yÃ¼k gÃ¼nahlardan kaÃ§Ä±nÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sÃ¼rece, beÅŸ vakit namaz ile iki cuma ve iki ramazan, aralarÄ±nda geÃ§en gÃ¼nahlara keffaret olur. " (MÃ¼slim, TahÃ¢ret 16)

"Allah'Ä±n adÄ±yla, Allah Resulune salat ve selam olsun. Allah'Ä±m, Senden fazl-u (ihsanÄ±nÄ±) diliyorum. AllahÄ±m, beni rahmetinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ ÅŸeytanÄ±n ÅŸerrinden koru." (Buhari, teheccÃ¼d: 25) HayÄ±rlÄ± Cumalar.

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