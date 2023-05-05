Emrah Apartmanı davasında yargılanan kamu görevlisi: Yıkımın en büyük sebebi zemin

Seferihisar ilçesi açıklarında, 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Bayraklı'daki Emrah Apartmanı'nda 30 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Soruşturma kapsamında binanın müteahhidi Hayati Uzun, statik-betonarme proje müellifi ve fenni mesulü Turgay Akkoçlu ve sürveyanı Hüseyin Bilgin Sert gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Akkoçlu, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, Uzun ve Sert ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüpheliler hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yargılama sürerken Hüseyin Bilgin Sert hayatını kaybetti, 3'üncü duruşmada Turgay Akkoçlu da tahliye edildi. Yapılan yargılamada binanın müteahhidi Hayati Uzun ve statik-betonarme proje müellifi ve fenni mesulü Turgay Akkoçlu'yu 'bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan ayrı ayrı 17 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu cezaları iyi hal indirimiyle ayrı ayrı 14 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına düşürüldü. Sanıklar 3'er yıl mesleklerinden men edilirken, şikayetçilerin tutuklama talepleri ise kabul edilmedi. Öte yandan yargılama süresinde hayatını kaybeden Hüseyin Bilgin Sert'in davası düştü.

Emrah Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin yeni bir dava açıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Emrah Apartmanı'na ilişkin yapı ruhsatının düzenlendiği tarihte Bornova Belediyesi'nde görevli İmar İşleri Müdürü olan Mehmet Ali U. ile betonarme tetkik masasında görevli inşaat mühendisi Şerife Seyhan H. hakkında, 'projedeki kusurlara rağmen onay vermiş olmaları sebebiyle ölüm olayında sorumlu oldukları' ve 'üzerlerine atılı suçlardan haklarında kamu davası açmaya yeterli şüpheye ulaşıldığı' gerekçesiyle iddianame hazırlandı. Mehmet Ali U. ve Şerife Seyhan H. için 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar ay hapis cezası istenen iddianame, ana davanın görüldüğü İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Sanıklar, dün hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuksuz sanıkların yanı sıra müştekiler ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık Şerife Seyhan H., "Bornova Belediyesi'ne 1985'te sınavla girdim. Mehmet Ali U. imar müdürümüzdü. Yapı ruhsat şefliği görevindeydim. Müdürüm olmayınca planı imzalama yetkim vardı. Alınan karar gereğince tüm projeler yapıldıktan sonra odalarda denetlenecek, eksikler tamamlanacak sonra belediyelere gelecekti. Bu proje de tüm odalara girdi.

Ön tetkik masası, mimari betonarme masasından geçtikten sonra müdürümüze imzaya gelirdi. Müdürüm olmadığı için ben tasdikledim. Betonarme projesi yanlışlığı kabul edilemez kaşesi vuruyorduk. Yıkımın en büyük sebebi zeminden kaynaklanıyor. 1985'te belediyeye girdiğimde buralar imara açılmıştı. Sıvılaşma olan bir zeminde 8 kat izin çok büyük bir hata. Alçak katlı binalara hiçbir şey olmadı. Yalova depreminden sonra parsel bazında zemin etütleri alındı. Ondan önce yoktu. Manavkuyu Mahallesi bağ bahçelerin olduğu bir bölge. Her parselde en az 3 kuyu var. Hem sıvılaşmadan hem de projedeki eksikliklerden yıkıldığı bilirkişi raporunda mevcut. Suçlamayı kabul etmiyorum taksirle adam öldürmedim" dedi.

4 EKİM'E ERTELENDİ

Şerife Seyhan H.'nin ardından söz verilen Mehmet Ali U. da suçlamayı kabul etmedi. Mehmet Ali U., "Bu dosyanın projelerinde ve proje eklerinde hiçbir imzam yok. Biz tüm ruhsatlarda devletin verdiği yuvarlak ıslak mühür kullanırız. Bu da yok. Çeşitli belediyelerde imar müdürü olarak görev yaptım ve emekli oldum" dedi. Mahkeme başkanı, dosyadaki eksiklerin giderilmesine karar verip duruşmayı 4 Ekim'e erteledi.