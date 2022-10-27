Emniyet'ten "Nefes 2" operasyonu: 309 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yasa dışı tütün mamulü ve makaron satışı yapan kişilere yönelik eş zamanlı “Nefes-2” adlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 309 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 185 milyon 171 bin 700 adet boş makaron, 7 milyon 971 bin 173 adet doldurulmuş makaron, 110 bin 553 paket kaçak sigara, 8 ton 753 kilogram kaçak tütün mamulü, 11 bin 362 adet kaçak puro/sigarillo, 5 bin 71 adet kaçak elektronik sigara ve likiti, 9 bin 524 adet bandrol ve 6 milyon 237 bin 904 adet sigara sarma kağıdı ele geçirildi. Ayrıca 107 adet sanayi tipi makaron doldurma makinesinin kullanıldığı 39 yasa dışı imalathane de deşifre edildi.