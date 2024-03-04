Emniyet şeridindeki araçlar itfaiyeciyi isyan ettirdi

Olay, 2 Mart Cumartesi günü öğlen saatlerinde Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; yoğun trafiğin olduğu caddede trafik kazası ihbarına gitmeye çalışan itfaiye aracı, emniyet şeridini kullanmak istedi. Emniyet şeridinde de araçların olduğunu gören itfaiye aracının şoförü, siren çalarak yolun açılmasını beklerken bir yandan da sürücülere, "Emniyet şeridini boşaltın, itfaiyeye yol verelim, kaza var." diye anons yaptı. Şoför, emniyet şeridindeki bir araç sürücüsüne de "Ne işin var senin emniyet şeridinde, yanaş sola" diye tepki gösterdi. Araçların emniyet şeridinden ayrılması için uzun süre bekleyen itfaiye ekibi, yol açıldıktan sonra ilerleyebildi.

O ANLAR KAMERADA

İtfaiye aracının emniyet şeridindeki araçlar yüzünden ilerleyemediği anlar, araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, itfaiye aracının şoförünün siren çalarak ve anons ederek yolun açılmasını istediği duyuluyor. Bir otomobilin uzun süre emniyet şeridinden ayrılmadığı görülüyor.