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Emniyet Müdür Yardımcısı hayatını kaybetti

Bursa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Engin Akpınar (49), geçirdiği beyin kanaması nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastaneye yaşamını yitirdi.

04.02.2022 - 16:03 | | DHA
Emniyet Müdür Yardımcısı hayatını kaybetti

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden sorumlu İl Emniyet Müdürü Yardımcısı Engin Akpınar, 23 Ocak'ta fenalaşınca Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilip tedaviye alınan Akpınar, bugün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

2'nci sınıf emniyet müdürü olan Engin Akpınar için yarın İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlenmesi bekleniyor.

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