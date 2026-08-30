İstanbul Hava Müzesi'nde SOLOTÜRK kuyruğu

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"İkra kardeşimiz bizi çok duygulandırdı, inşallah bu rahatsızlığı atlatacak ve gelecekte de bir asker olacak"



Kanser hastası İkra Acar'ın kendilerini çok duygulandırdığını belirten Bakıcı, "Bizi çok duygulandırdı İkra kardeşimiz. Kardeşimiz bizlere ulaştı imzamıza gelmek istediğini söyledi. Bizde çok mutlu olduk. Kendisi kanser tedavisi geçiyor. Allah'ın izniyle onun üstesinden gelecek. Zaten o bir SOLOTÜRK o bir savaşçı o zaten bir savaş pilotu. Bunu göstermiş kanıtlamış zaten. Ailesinin desteğiyle bizlerin desteğiyle inşallah bu rahatsızlığı atlatacak ve gelecekte de bir asker olacak. Biz de ona bir motivasyon olduysak ne mutlu bize inanın bizlerde duygulandık az önce. Yarında gösterimize gelecek onu sahnemizde ağırlayacağız" dedi.