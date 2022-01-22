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Emniyet 81 ilde düğmeye bastı! Çok sayıda gözaltı var

İçişleri Bakanlığı, 81 ilde 'Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması'nda 986 aranan kişinin yakalandığını, 49 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

22.01.2022 - 11:55 | | DHA
Emniyet 81 ilde düğmeye bastı! Çok sayıda gözaltı var

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülke genelindeki lokanta, restoran, kafe, pastane, kahvehane, çay bahçesi, park-bahçe, rekreasyon alanları, sahil bantları, internet kafe, oyun salonları, metruk binalar ile kamuya açık yerlerde; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince 'Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması' yapıldı.

Emniyet 81 ilde düğmeye bastı Çok sayıda gözaltı var

11 bin 562 karma ekip, 267 dedektör köpek ve 45 bin 479 personelin katıldığı uygulamada 372 bin 725 kişi kontrol edilirken, 986 aranan kişi yakalandı, 49 kişi de gözaltına alındı. 111 kişiye idari ve 59 kişiye adli olmak üzere 170 kişi hakkında işlem yapıldı.

Emniyet 81 ilde düğmeye bastı Çok sayıda gözaltı var

Uygulamada ayrıca 85 bin 230 araç kontrol edildi, 3 bin 407 araca yönelik idari para cezası uygulandı, 375 araç trafikten menedildi, 5 aranan araç ele geçirildi. 18 bin 802 iş yeri denetlenirken, 77 iş yerine yönelik idari para cezası yazıldı. Uygulamada 28 ruhsatsız tabanca, 55 av tüfeği, 12 kesici-delici alet, 11 kurusıkı tabanca ile muhtelif miktarda uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildi.

Emniyet 81 ilde düğmeye bastı Çok sayıda gözaltı var

Emniyet 81 ilde düğmeye bastı Çok sayıda gözaltı var

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