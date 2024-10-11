Emine Erdoğan'dan 'Uluslararası Etnoloji Festivali' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medyasından 'Uluslararası Etnoloji Festivali' paylaşımı yaptı. Emine Erdoğan "Büyük bir mutluluktu" dedi.

İşte Erdoğan'ın o paylaşımı;

Belgrad’da Sırbistan Cumhurbaşkanı’nın eşi Tamara Vučić Hanımefendi’nin himayesinde düzenlenen Uluslararası Etnoloji Festivali’ne katılmak büyük bir mutluluktu.

Farklı kültürlerin buluştuğu bu özel atmosferde Türkiye’nin “odak ülke” olarak seçilmesi, tarihimizin ve kültürümüzün dünyaya tanıtılması adına çok kıymetli bir adım.

Bugün burada, ne kadar farklı da olsak aslında aynı köklü insani değerlerde birleştiğimizi bir kez daha hissettik.

Olgunlaşma Enstitülerimizin üretimi olan Osmanlı ve Anadolu Dönemi Geleneksel Gelinliklerimizin sergilendiği defile ile bu evrensel bağın bir parçası olmak, dostluk bağlarımızı güçlendirmemize vesile oldu.

Dostum Tamara Vučić Hanımefendi’ye, böylesine anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptığı ve bizleri samimiyetle ağırladığı için teşekkürlerimi sunuyorum.

Belgrad’da Sırbistan Cumhurbaşkanı’nın eşi Tamara Vučić Hanımefendi’nin himayesinde düzenlenen Uluslararası Etnoloji Festivali’ne katılmak büyük bir mutluluktu.



Farklı kültürlerin buluştuğu bu özel atmosferde Türkiye’nin “odak ülke” olarak seçilmesi, tarihimizin ve kültürümüzün… pic.twitter.com/bsE60QLyZG — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) October 11, 2024

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