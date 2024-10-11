GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Emine Erdoğan'dan 'Uluslararası Etnoloji Festivali' paylaşımı

Emine Erdoğan'dan 'Uluslararası Etnoloji Festivali' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medyasından 'Uluslararası Etnoloji Festivali' paylaşımı yaptı. Emine Erdoğan "Büyük bir mutluluktu" dedi.

11.10.2024 - 19:48 |
Emine Erdoğan'dan 'Uluslararası Etnoloji Festivali' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medyasından 'Uluslararası Etnoloji Festivali' paylaşımı yaptı. Emine Erdoğan "Büyük bir mutluluktu" dedi.

İşte Erdoğan'ın o paylaşımı;

Belgrad’da Sırbistan Cumhurbaşkanı’nın eşi Tamara Vučić Hanımefendi’nin himayesinde düzenlenen Uluslararası Etnoloji Festivali’ne katılmak büyük bir mutluluktu.

Farklı kültürlerin buluştuğu bu özel atmosferde Türkiye’nin “odak ülke” olarak seçilmesi, tarihimizin ve kültürümüzün dünyaya tanıtılması adına çok kıymetli bir adım.

Bugün burada, ne kadar farklı da olsak aslında aynı köklü insani değerlerde birleştiğimizi bir kez daha hissettik.

Olgunlaşma Enstitülerimizin üretimi olan Osmanlı ve Anadolu Dönemi Geleneksel Gelinliklerimizin sergilendiği defile ile bu evrensel bağın bir parçası olmak, dostluk bağlarımızı güçlendirmemize vesile oldu.

Dostum Tamara Vučić Hanımefendi’ye, böylesine anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptığı ve bizleri samimiyetle ağırladığı için teşekkürlerimi sunuyorum.

Haberin Devamı

    GÜNCEL HABERLER

    Murat Yancı'nın babası son yolculuğuna uğurlandı

    Murat Yancı'nın babası son yolculuğuna uğurlandı

    Emeklilerin ve memurların maaşı için yeni rakamlar belli oldu! Merkez Bankası öncü veriyi açıkladı! İşte yeni emekli, memur zammı ve asgari ücret

    Emeklilerin ve memurların maaşı için yeni rakamlar belli oldu! Merkez Bankası öncü veriyi açıkladı! İşte yeni emekli, memur zammı ve asgari ücret

    Bakan Yerlikaya, İkbal Uzuner'in ailesinin evine giderek başsağlığı diledi

    Bakan Yerlikaya, İkbal Uzuner'in ailesinin evine giderek başsağlığı diledi