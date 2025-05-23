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Emine Erdoğan'dan Uluslararası Aile Forumu'nun kapanış programına ilişkin paylaşım

23.05.2025 - 18:31Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ANKARA, (DHA)

Emine Erdoğan'dan Uluslararası Aile Forumu'nun kapanış programına ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Uluslararası Aile Forumu kapanış programına ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Uluslararası Aile Forumu'nun kapanış programında Türkiye'yi ziyaret eden farklı ülkelerin aileden sorumlu bakanları ile 'Bütün Mutlu Aileler Birbirine Benzer' temalı etkileşimli sergiyi ziyaret ettiklerini belirtti. Erdoğan, "Sergi; sevgi, bağlılık ve karşılıklı saygı ile şekillenen aile yapılarının toplumsal huzur ve istikrar açısından taşıdığı önemi etkileyici bir dille anlatıyor. Ailenin evrensel gücünü ve toplumları birleştirici rolünü yeniden hatırlatan Forumun neticelerinin dünya için hayırlı olmasını diliyorum. İnanıyorum ki burada kurulan bağlar ve paylaşılan fikirler, ülkelerimizde aile kurumunun daha güçlü temeller üzerinde yükselmesine vesile olacaktır" dedi. (DHA)

Emine Erdoğandan Uluslararası Aile Forumunun kapanış programına ilişkin paylaşım

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Emine Erdoğan'dan Uluslararası Aile Forumu'nun kapanış programına ilişkin paylaşım
#Gündem

Emine Erdoğan'dan Uluslararası Aile Forumu'nun kapanış programına ilişkin paylaşım