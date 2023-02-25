GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Emine Erdoğan'dan Nurdağı'nda depremzedelere ziyaret
ABONE OL

Emine Erdoğan'dan Nurdağı'nda depremzedelere ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, depremin vurduğu Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde afetzedeleri ziyaret edip, ailelerle görüştü.

25.02.2023 - 16:55 | | Hasan KIRMIZITAŞ- Ahmet ATMACA/ GAZİANTEP, (DHA)
Emine Erdoğan'dan Nurdağı'nda depremzedelere ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerden Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde incelemelerde bulundu.

Öğleden sonra Gaziantep'e gelen Emine Erdoğan, havalimanında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından karşılandı.

Bağımsız deprem ne demek? Niğde’deki deprem bağımsız mı, artçı mı?
İlgili Haber
Bağımsız deprem ne demek? Niğde’deki deprem bağımsız mı, artçı mı?

Emine Erdoğandan Nurdağında depremzedelere ziyaret

Emine Erdoğan ve beraberindekiler, daha sonra helikopterle Nurdağı ilçesine geçti. Nurdağı'nda kurulu konteyner kenti ziyaret eden Erdoğan, depremzede aileler ile görüştü. Erdoğan, konteyner kentte çocuklarla da yakından ilgilendi. Konteyner kentte psikososyal destek görevlilerine verilecek eğitim programının tanıtımına da katılan Emine Erdoğan, İslahiye'ye hareket etti.

Bakan Bozdağ: Deprem bölgesinde 7 bin 598 binada delil tespiti tamamlandı
İlgili Haber
Bakan Bozdağ: Deprem bölgesinde 7 bin 598 binada delil tespiti tamamlandı

    GÜNCEL HABERLER

    Bodrum ve Kaş arası denizde 'fırtına' uyarısı

    Bodrum ve Kaş arası denizde 'fırtına' uyarısı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı ve Başbakanını kabul etti

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı ve Başbakanını kabul etti

    Emine Erdoğan'dan Nurdağı'nda depremzedelere ziyaret

    Emine Erdoğan'dan Nurdağı'nda depremzedelere ziyaret