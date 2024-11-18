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Emine Erdoğan'dan G20 mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi dolayısıyla Brezilya'nın Rio kentine seyahat etti. Zirveyle ilgili paylaşım yapan Emine Erdoğan, "Ortak bir geleceğin inşası için çözüm odaklı sonuçlar doğuracağına inanıyorum." dedi.

18.11.2024 - 17:22 |
Emine Erdoğan'dan G20 mesajı

Emine Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi’nin, ortak bir geleceğin inşası için çözüm odaklı sonuçlar doğuracağına inanıyorum.

Zirvenin, sürdürülebilir kalkınma, küresel iş birliği ve barış için alınacak kararlarla tüm dünyaya olumlu ve kalıcı etkiler sunmasını temenni ediyorum.

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