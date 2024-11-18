Emine Erdoğan'dan G20 mesajı

Emine Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi’nin, ortak bir geleceğin inşası için çözüm odaklı sonuçlar doğuracağına inanıyorum.

Zirvenin, sürdürülebilir kalkınma, küresel iş birliği ve barış için alınacak kararlarla tüm dünyaya olumlu ve kalıcı etkiler sunmasını temenni ediyorum.