GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Emine Erdoğan'dan 'Dünya Yaşlılar Günü' mesajı

Emine Erdoğan'dan 'Dünya Yaşlılar Günü' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Yaşlılar Günü'nü kutladı.

01.10.2024 - 13:55 |
Emine Erdoğan'dan 'Dünya Yaşlılar Günü' mesajı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her yaş, farklı bir mevsimdir. Yaşlılarımız, hayatın en olgun ve en bilge mevsiminin temsilcileridir. Geçmişin tecrübeleriyle bize sabrın, sevginin ve yaşam mücadelesinin en derin anlamını öğretirler. Gönüllerinde taşıdıkları hayat hikayesiyle, toplumsal hafızamızın vazgeçilmez birer parçası olan değerli büyüklerimizi hürmetle anıyor, sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum" ifadelerini kullandı.

GÜNCEL HABERLER

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman: Dijitalleşme siyaset üstü mesele

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman: Dijitalleşme siyaset üstü mesele

Bayrampaşa'da yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyon ezdi

Bayrampaşa'da yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyon ezdi

Peynir bidonunda 900 altın sikke yakalandı

Peynir bidonunda 900 altın sikke yakalandı