Emine Erdoğan'dan, devlet himayesindeki çocukların rol aldığı "Altın Çağ" oyununa ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan, paylaşımında, İstanbul’da devlet himayesindeki çocuklarla buluşarak, sanat yolculuklarına tanıklık etmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Sanatın iyileştirici ve öğretici gücünün en güzel örneğinin, çocukların ellerinde hayat bulan eserlerden ve sahneledikleri tiyatro gösterisinden yüreğine işlediğini kaydeden Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bilim tarihimizden aldıkları ilhamla azimli bir gencin hikayesini anlattıkları 'Altın Çağı' isimli tiyatro oyunundaki gibi her birinin nice başarıya imza atacağından şüphem yok. Zira örnek alabilecekleri, devlet himayesinde yetişerek sanattan bilime her alanda önemli işler başarmış gençlerimiz var. Hayata Köprü Sanat Projesi'yle sanatın ışığında çocuklarımızı kökleriyle buluşturan Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul Gönüllü Koordinatörlüğüne ve emek veren herkese şükranlarımı sunuyorum."