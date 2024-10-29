Emine Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı paylaşımı

Emine Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İstiklal ve istikbalimizin teminatı Cumhuriyet'imizin 101'inci yaşını büyük bir gurur ve coşku ile kutladık. Her sayfası kahramanlıklarla dolu tarihimizin şanlı nişanesi Cumhuriyet'imizi, birlik ve beraberlik içinde ilelebet yaşatmayı diliyorum."

'TÜRKİYE YÜZYILI İLE GELECEĞE TAŞIYACAK OLMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ'

Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı diğer paylaşımda “Her alanda yaptıkları yapacaklarının teminatı olan güçlü ve büyük Türkiye Cumhuriyeti'nin 101’inci yaşı kutlu olsun.

Kahraman ecdadımızdan devraldığımız bayrağı TürkiyeYüzyılı ile geleceğe taşıyacak olmanın gururunu yaşıyoruz.

Ülkemizin gücünün ve kudretinin nişanesi başarılarımızı, nice yüzyıllar boyunca aynı inanç ve kararlılıkla sürdürebilmeyi temenni ediyorum.

Birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyor, başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm istiklâl kahramanlarımızı rahmetle, minnetle yâd ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Haberin Devamı