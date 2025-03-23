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Emine Erdoğan'dan '22 Mart Dünya Su Günü: Su Verimliliği Zirvesi'ne ilişkin paylaşım

23.03.2025 - 14:28Güncellenme Tarihi:
Emine Erdoğan'dan '22 Mart Dünya Su Günü: Su Verimliliği Zirvesi'ne ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, suyun küresel olarak tüm ülkelerin bekasının, milli güvenliğinin ve gıda güvenliğinin konusu olduğunu, her bir kurumdan ve vatandaştan "Ulusal Su Verimliliği Seferberliği"ni sahiplenmesini beklediğini bildirdi.

Emine Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı tarafından dün İstanbul'da düzenlenen "22 Mart Dünya Su Günü: Su Verimliliği Zirvesi"ne ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün su, küresel olarak, tüm ülkelerin bekasının, milli güvenliğinin ve gıda güvenliğinin konusudur. Bütün kalbimle her bir kurumumuzdan ve vatandaşımızdan 'Ulusal Su Verimliliği Seferberliği'ni sahiplenmesini bekliyorum. Zira su, mirasımız değil, emanetimizdir. #BirDamlaDaSenOl" ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, zirveye ilişkin görüntülerin yer aldığı videoya da yer verildi.

 

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