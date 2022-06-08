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Emine Erdoğan ve Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro'nun eşi Cilia Flores Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'nun eşi Cilia Flores ile birlikte Millet Kütüphanesini gezdi. Emine Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Ülkemize resmi ziyarette bulunan Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ve değerli eşi Cilia Flores’i ağırlamaktan mutluluk duyduk. Cilia Flores ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanemizi ziyaret ettik. Türk Müziği Tarihi ile Sıfır Noktası sergilerini inceledik." ifadeleini kullandı.

08.06.2022 - 21:54 |
Emine Erdoğan ve Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro'nun eşi Cilia Flores Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti

Emine Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle: Ülkemize resmi ziyarette bulunan Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ve değerli eşi Cilia Flores’i ağırlamaktan mutluluk duyduk. Cilia Flores ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanemizi ziyaret ettik. Türk Müziği Tarihi ile Sıfır Noktası sergilerini inceledik.

Ülkemizin hem basılı hem de dijital olarak en kapsamlı arşivine ev sahipliği yapan kütüphanemizdeki koleksiyonları ve özel iklimlendirme ile korunan eserleri tanıttık. Bayan Flores’e Dünya Ortak Evimiz ve Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı kitaplarımızın serüvenlerinden bahsettim.

Emine Erdoğan ve Venezuela Cumhurbaşkanı Maduronun eşi Cilia Flores Millet Kütüphanesini ziyaret etti

Her katında farklı dünyalara yolculuğa çıktığımız kütüphanemizi ziyaret eden Bayan Flores’e ilgisi ve nezaketi için teşekkür ediyor, ülkelerimiz arasındaki dostluğun daimi olmasını diliyorum.

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