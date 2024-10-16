Emine Erdoğan: Anadolu kadını çalışkandır

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde düzenlenen, “Toprağa İz Bırakan Kadınlar” programına katıldı.

Erdoğan yaptığı konuşmada, “Anadolu toprağı nasıl bereketliyse, Anadolu kadını da çalışkandır, üretkendir. Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de gıda üretiminin yarıdan fazlası kadınların ellerinde gerçekleşiyor. Sizler, bir yandan vatanınızı doyurarak milletimize analık yapıyor, diğer yandan henüz doğmamış evlatlarımızın hakkını gözetiyorsunuz” dedi.

‘Aile çiftçiliği önemli bir güç’

Milliyet'ten Aslıhan Altay Karataş'ın haberine göre; Ata Tohumu Projesi’nde kadın çiftçilerin önemine değinen Erdoğan, “Sizlerle birlikte 2017’den beri bin 537 çeşit ata tohumunu gen bankalarımızda koruma altına aldık. 37 adet yerel çeşit coğrafi işaretle tescillendi” bilgisini verdi. Yerel tarımın iklim değişikliği ile mücadeledeki önemine işaret eden Erdoğan, Türkiye’deki tarım faaliyetlerini iklim değişikliğine uyumlu hale getirmenin çok acil bir mesele olduğunu vurgularken, kadın çiftçilere, “Aile çiftçiliği de hem iklim değişikliği ile mücadelede hem de sürdürülebilir tarımda önemli bir güçtür, tarımsal bilgi ve deneyimin hafıza merkezidir. Bilhassa gençlerimizi bu mirasa sahip çıkmaya teşvik edelim. Bir verip bin aldığımız toprağın, üzerimizde hakkı vardır. Bu hakkı, onu ekerek, koruyarak, zehirli maddelerden uzak tutarak teslim edebiliriz. Gelin bu konuda öncü olun. Ekilmemiş tek bir karış toprağımız kalmasın. El birliğiyle ekelim, el birliğiyle toplayalım” diye seslendi. Erdoğan, kadın çiftçilerin tüm sorunlarının çözümünde ve projelerinde destekçileri olacağını da sözlerine ekledi.

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Tarhanadan reçele sabundan dokumaya

Program öncesinde fuaye alanında Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen 18 kadın kooperatifince açılan stantları gezen Emine Erdoğan’a, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı eşlik etti. Fuaye alanında kadın çiftçilerin, pamuk dallarından yapılan çiçek buketiyle karşılanan Erdoğan, kadın çiftçilerin AB Tescilli Coğrafi İşaretli ürünler ile Ankara Sofu kumaşından ürünler başta olmak üzere tarhana, erişte, marmelat, reçel, sabun, kolonya, gül yağı, dokuma ve çeşitli el sanatları ürünlerini tek tek inceledi. AB Tescilli ürünler standında etiketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Emine Erdoğan’ın isim ve fotoğrafının yer aldığı Balıkesir Edremit zeytinyağı dikkat çekti.

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