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Emel Yıldırım hayatını kaybetti

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Gazeteci Emel Yıldırım hayatını kaybetti. Emel Yıldırım'ın vefat haberi ardından siyaset dünyasından çok sayıda isim üzüntüyle öğrendiklerini belirterek, taziye mesajı paylaştı.

06.12.2021 - 14:18 |
Emel Yıldırım hayatını kaybetti

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı, gazeteci Emel Yıldırım geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan CHP Parti Meclisi Üyesi ve Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir, “Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı, gazeteci Emel Yıldırım'ı geçirdiği kalp krizi sonucu kaybettik” dedi.

Emel Yıldırım, CHP’de İletişim, Tanıtım, Basın ve Halkla İlişkiler Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmişti.

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