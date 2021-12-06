Emel Yıldırım hayatını kaybetti
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Gazeteci Emel Yıldırım hayatını kaybetti. Emel Yıldırım'ın vefat haberi ardından siyaset dünyasından çok sayıda isim üzüntüyle öğrendiklerini belirterek, taziye mesajı paylaştı.
06.12.2021 - 14:18 |
Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı, gazeteci Emel Yıldırım geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan CHP Parti Meclisi Üyesi ve Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir, “Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı, gazeteci Emel Yıldırım'ı geçirdiği kalp krizi sonucu kaybettik” dedi.
Emel Yıldırım, CHP’de İletişim, Tanıtım, Basın ve Halkla İlişkiler Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmişti.