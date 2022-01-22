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Emekli maaşını çekmek için cenazeyi postaneye götürdüler! Akıllara durgunluk veren olay...

İrlanda'da bir ölmüş bir adamın emekli maaşını çekmek için, adamın cesedinin bir postaneye götürülmesinin ardından soruşturma başlatıldı.

22.01.2022 - 10:20 |
Emekli maaşını çekmek için cenazeyi postaneye götürdüler! Akıllara durgunluk veren olay...

Irish Times'ın haberine göre, Carlow bölgesinde yaşanan olayda emeklinin cesedi yanındaki "iki kişi tarafından desteklenerek" binaya götürüldü. Haberde, postahane personelinin durumu sorgulamaları üzerine, iki erkeğin kaçtığı bildirildi.

İrlanda Polisi, "yaşlı adamın açıklanmamış" ölümünün nedeninin soruşturulduğunu belirtti. Bir Polis Sözcüsü, yapılacak otopsinin ardından soruşturmanın gideceği yönün netleşeceğini vurguladı.

Irish Times gazetesine göre, iki erkek ortalarındaki cesetle sıraları gelip, tezgaha yaklaştıklarında bir postahane çalışanı "koluna girilen" adamın durumundan kaygılandı ve durumu sordu. Bunun üzerine iki erkek, cesedi olay yerinde bırakıp kaçtı ve postahane çalışanları yaşlı adamın ölü olduğunu anladıklarında şoke oldular.

İrlanda resmi televizyonu RTE, bir erkeğin postahaneye telefon açıp, bir emeklinin maaşını onun yerine çekip çekemeyeceğini sordu. Görevliler, emeklinin bizzat gelmesi gerektiğini söyledi ve isteği reddeti. Kısa süre sonra iki erkek yanlarında postahanede "yığılan" 60'lı yaşlarındaki bir erkekle geri geldi. RTE, "dedektifllerin yaşlı adamın postahaneye getirildiğinde zaten ölü olup olmadığını araştırdığını" bildirdi. Yakındaki bir evin de "olay yeri" olarak kordon altına alındığı bildirildi.

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