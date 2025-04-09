Emekli askerin ilginç prensibi! Saat 13.00 olmadan asla yapmıyor: Şimdiye kadar hiç doktora gitmedi!

93 Yaşındaki emekli vatandaş Yılmaz Türkmen, ilginç prensibi ile dikkat çekiyor. Her gün bir derneği ziyaret eden Türkmen, saat 13.00 olmadan önce hiçbir şekilde çay içmiyor.

Emekli assubayın bu alışkanlığına dernek mensupları da hassasiyet gösteriyor. Çocukluğundan beri beslenmesine çok dikkat ettiğini belirten Yılmaz Türkmen, şimdiye kadar hiç doktora gitmediğini ve neredeyse hiç ilaç kullanmadığını öne sürüyor.

"KENDİME ÇOK DİKKAT EDİYORUM, ŞİMDİYE KADAR HİÇ DOKTORA GİTMEDİM"

İlginç prensibiyle ilgili açıklamada bulunan Türkmen, "Bir derneğe üyeyim ve aşağı yukarı her gün lokale geliyorum. Yaklaşık 30 senedir prensibim nedeniyle saat 13.00'a kadar çay içmiyorum. Birkaç dalda derecesi olan eski bir amatör sporcuyum.

Çok eski rekorlarım var. Çocuk yaşımdan beri yeme ve içme konusunda titizimdir. Kendime çok dikkat ediyorum, şimdiye kadar hiç doktora gitmedim.

Sadece 5 defa aşı vuruldum, onun dışında ilaç da kullanmadım. Aynı yaş grubunda zaten kimse kalmadı. Bana göre biraz daha genç olanlarla bir araya gelip vakit geçirmeye çalışıyoruz. Bildiğim kadarıyla Eskişehir'de asker kökenli en yaşlı kişi benim" dedi.