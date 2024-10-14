Elon Musk'ın casusluk ağı ifşa oldu! Eski sevgilisini bile izlemiş

Tesla ile SpaceX'in kurucusu ve sosyal medya platformu X'in sahibi ünlü milyarder Elon Musk, Kasım ayında gerçekleşecek ABD seçimleri öncesi ülkede kilit bir isim haline geldi.Tesla ile SpaceX'in kurucusu ve sosyal medya platformu X'in sahibi ünlü milyarder Elon Musk, Kasım ayında gerçekleşecek ABD seçimleri öncesi ülkede kilit bir isim haline geldi.

Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump'ı desteklediğini açıklayan ve Trump'ın mitinglerinde boy gösteren Musk, 200 milyon Twitter takipçisine ifade özgürlüğünün 'demokrasinin temeli' olduğunu ve başka birini susturmaya çalışan herkesin 'yalancı' olduğunu vurguluyor.

FİLM SETİNİ İZLEMEK İÇİN ÖZEL ARAŞTIRMA FİRMASI İLE ANLAŞMIŞ

Ancak Tortoise Media'nın 'Elon'un ajanları' isimli araştırmasına göre, ünlü milyarder kendine yönelik eleştirileri bastırmak, çevresindeki insanları takip etmek için özgürlük sınırlarını hiçe sayıp, özel dedektifler ve gözetleme araçlarını kullanıyor.

İngiliz Dailymail gazetesinde yer alan bilgilere göre, Musk'ın hedefleri arasında eski sevgilisi Amber Heard de yer alıyor. Çiftin birlikte olduğu 2017 yılında Musk'ın güvenlik ekibinin, Heard'ın Aquaman filmini çekerken hareketlerini izlemek için Avustralyalı bir özel araştırma firmasını görevlendirdiği iddia ediliyor.

Haberin Devamı

KIZILÖTESİ KAMERALAR, İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI...

İddialara göre film setine yapılan basit bir gözetim değil. Birden fazla görevlinin yer aldığı ekip Heard'ü izlemek için kızılötesi kameralar ve insansız hava araçları kullanmış.

Kaynaklara göre Musk, Amber Heard'ün kendini aldattığından şüpheleniyordu ve bu nedenle sevgilisini haftalarca gözetim altında tuttu. Anlaştığı özel firmadan hiçbir masraftan kaçınmamalarını isteyen Musk, yakalanma ihtimaline karşı da bir plan yaptı ve görevlilerden 'paparazi' gibi davranmalarını istedi.