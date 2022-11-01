Elon Musk açıkladı! Twitter'da "mavi tik" ücreti belli oldu

Twitter'ı satın almasıyla gündemde olan Elon Musk, Twitter'daki 'mavi tik'in aylık 8 dolar olacağını açıkladı. Musk söz konusu fiyatın ülkelerin satın alma güçlerine göre ayarlanacağını belirtti.

Musk aylık 8 dolarlık ücretle yanıt, bahsetme ve aramada öncelik, daha uzun video ya da ses dosyası paylaşma imkanının da olacağını söyledi.

Teknoloji sitesi The Verge’un haberine göre Musk, çalışanlarına ‘parayla mavi tik satma’ ile ilgili çalışmasını ve bunu 7 Kasım’a kadar yetiştirmelerini yoksa kovulacaklarını söylemişti.

Twitter’ın halihazırda ‘Twitter Blue’ isimli 4,99 dolar ücretli ve şu an sadece ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’da geçerli aylık abonelik sistemi var. Abonelikte, ‘yayımlanmış tweetleri düzenleme’ ve ‘reklamsız Twitter’ gibi özellikler bulunuyor.

YÖNETİM KURULUNU FESHETMİŞTİ

Dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk, Twitter'da yönetim kurulunu feshetti. Musk şirketin tek yöneticisi oldu. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan bildirime göre Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz'in yeğeni Suudi Prens Alwaleed bin Talal'ın da Twitter'ın en büyük ikinci hissedarı olduğu görüldü.

Öte yandan geçen hafta satın alma sürecini tamamlayan Elon Musk, Twitter CEO'su Parag Agrawal, Mali İşler Direktörü (CFO) Ned Segal, hukuk ve politika yöneticisi Vijaya Gadde ile genel danışman Sean Edgett'i işten çıkarmıştı.

Musk 4 ismi, platformdaki sahte hesapların sayısı konusunda kendisini ve Twitter yatırımcılarını yanıltmakla suçlamıştı. Musk'ın Twitter'ın CEO'su olmayı ve ayrıca kullanıcılar üzerindeki kalıcı yasakları kaldırmayı planladığı belirtilmişti.