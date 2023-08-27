Elindeki tüfekle marketi soyan maskeli hırsız kaçarken kendini vurdu!

Bornova ilçesinde dün bir zincir markete giren kar maskeli ve kapüşonlu 2 kişiden biri, yanındaki tüfeği market çalışanına doğrultup, kasadaki 11 bin lirayı aldı. Şüpheliler marketten çıktıktan kısa süre sonra bir el tüfek sesi duyuldu.

İhbar üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

Şüphelilerin bir taksiye bindikleri tespit edildi. Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği'ne bağlı Yunus ekiplerince taksi durduruldu. Şüpheliler, çaldıkları paralarla birlikte yakalandı.

Şüphelilerden birinin, kaçmaya çalışırken tüfeğin ateş alması sonucu bacağından yaralandığı belirlendi. Yaralı hastaneye kaldırılırken, diğer şüpheli ise polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BİR ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İzmir’in Bornova ilçesinde tüfekle soygun yaptıktan sonra yakalanan ve gözaltına alınan şüphelilerden Y.Ö., sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Yaralı olan diğer şüphelinin ise tedavisi tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi.