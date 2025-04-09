Elektrik faturalarında yeni dönem! Devlet desteği görülecek

Yapılan düzenleme ile birlikte, bu aydan itibaren, elektrik faturalarına sunulan devlet desteği artık mesaj ve faturalar üzerinde de yer alıyor. Abonelere bu ay gelen faturalarda, toplam miktar ile birlikte devlet desteği sonrasında ödenmesi gereken fatura tutarı bilgisine yer verildi.

Gelen örnek mesajlardan birisinde "... nolu elektrik aboneliginize ait 17-04-2025 son odeme tarihli ilgili donem tuketim bedeli 807.36 TL olup, 437.36 TL'lik devlet destegi sonrasinda odenmesi gereken fatura tutari 370.00 TL'dir. " notu yer aldı.

Benzer bilgilendirmenin doğalgaz faturalarında ve mesajlarında da yer alacağı bildirildi.

ELEKTRİKTE VE DOĞALGAZDA DESTEK ORANLARI NE KADAR?

Elektrik faturalarında devlet desteği:

Düşük tüketim kademesinde (aylık 417 kWh altında) %60

Yüksek tüketim kademesinde %40

Doğalgaz faturalarında devlet desteği:

%65 oranında destek doğrudan faturaya yansıtılacak.

Bu yeni düzenleme ile tüketiciler, gerçek enerji maliyetlerini daha şeffaf bir şekilde görebilecek ve devlet desteğinin faturalara nasıl yansıdığını doğrudan takip edebilecek.