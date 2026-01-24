Elazığ'da sokağa çıkan gözlerine inanamadı! 13 yaşındaki çocuk yaptı, tam 4,5 metre

Haberin Devamı

Elazığ'ın Rüstempaşa Mahallesi'nde iki arkadaşın yaptığı dev kardan adam görenlerin ilgisini çekti. Yoğun kar yağışını fırsata çeviren 13 yaşındaki Beytullah Gezer ile 14 yaşındaki Arda Erulaş, yaklaşık 4,5 metre uzunluğunda kardan adam yaptı. Kardan adamı görenler hayrete düştü.

Kardan adam yapımında ekip çalışması yaptıklarını belirten Beytullah Gezer, "Kar, kömür, duba ve bayrak kullandık. Ekip çalışmasıyla yaptık. Yaklaşık 4,5 metre oldu. Keyifle yaptık. Vatandaşlar yanımıza gelip ‘Nasıl yaptınız, çok uzun olmuş' diyor. Bir saat içerisinde tamamladık. Gerçekten mükemmel bir iş çıkardık" dedi.

Arda Erulaş ise "Kar, kömür, duba ve bayrak kullandık. Kürek desteğiyle yaptık. Biraz abartalım dedik. Yaklaşık 4 ya da 4 buçuk metre oldu" ifadelerini kullandı.

Mahallede renkli görüntülere sahne olan dev kardan adam, çevredeki vatandaşlardan da tam not aldı.