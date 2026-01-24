Afyonkarahisar’da sokakta gezerken pelikan buldu! Yanına yaklaşınca gerçek ortaya çıktı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
24.01.2026 - 11:43Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Afyonkarahisar’da sokakta gezen bir genç tarafından bulunan uçamayan pelikan koruma altına alındı.

İlginç olay, Sinanpaşa ilçesine bağlı Ahmetpaşa beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, beldede yaşayan Talha Coşkun isimli genç sokakta yürürken büyük bir kuşun uçmaya çalıştığını ancak yaptığı her hamle sonrası yere düştüğünü fark etti.

Ardından kuşun yanına yaklaşan Coşkun hayvanı gagasından tuttuğunda kuşun yaralı olduğunu fark etti. Daha sonra kuşu kucaklayan Coşkun ardından yetkililere haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlileri pelikanı koruma altına almak üzere gençten teslim aldı.

