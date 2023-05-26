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Elazığ'da salep soğanı toplayan kişiye 110 bin lira ceza

Elazığ'da, kaçak salep soğanı toplayan kişiye 110 bin lira ceza kesildi.

26.05.2023 - 15:44 | | DHA
Elazığ'da salep soğanı toplayan kişiye 110 bin lira ceza

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arıcak ilçesinde bir kişinin arazide salep soğanı topladığı bilgisine ulaştı. Bölgeye giden ekipler, Diyarbakır'dan geldiği belirlenen S.S.'yi salep soğanı toplarken suçüstü yakaladı. Şüpheliye biyolojik çeşitliği tahrip ettiği gerekçesiyle 110 bin lira ceza uygulanırken, ele geçirilen 5 kilo 665 gram salep soğanı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Elazığ'da salep soğanı toplayan kişiye 110 bin lira ceza

Elazığ'da salep soğanı toplayan kişiye 110 bin lira ceza