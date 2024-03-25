Elazığ'da maden işçilerinin üzerine taş düştü! 1’i ağır, 2 işçi yaralandı

Palu ilçesi Kayaönü köyü mevkiinde, Denson Madencilik'e ait krom madeni ocağında, çalışan işçilerin üzerine taş düştü. Olayda M.S.Ö. ile A.D. yaralandı. İhbar üzerine madene sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan M.S.Ö.’nün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Elazığ Valiliği, krom madeni ocağında 2 işçinin yaralandığı kazaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, “İlimiz Palu ilçesi Kayaönü köyünde faaliyet gösteren Denson Maden İşletmesi’nde saat 14.50’de meydana gelen olayda göçük altında kalan 2 işçi yapılan müdahaleler neticesinde kurtarılmıştır. Hayati tehlikesi bulunmayan işçilerimiz Fethi Sekin Şehir Hastanesi ve Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alınmışlardır” denildi.