Elazığ’da krom madeninde göçük: 4 işçiden 3’ü kurtarıldı

Palu ilçesi Kayaönü köyünde sabah saatlerinde özel bir şirkete ait krom madeninde göçük meydana geldi. Göçük altında 4 işçi kaldı. Bölgeye AFAD, jandarma, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. 3 işçi göçük altından çıkarılırken, 1 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor. Olayla ilgili valilikten açıklama yapıldı. Açıklamada, “Palu ilçesi Kayaönü köyünde saat 10.04’te özel bir şirkete ait kroma madeni işletmesinde meydana gelen göçük olayında 4 işçi göçük altında kalmış olup, yapılan müdahale neticesinde 3 işçi kurtarılmıştır. 1 işçiyi kurtarma çalışmaları devam etmektedir” denildi. (DHA)