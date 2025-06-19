GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemElazığ’da görüntülendi! Etçil sarı kız örümceği zehir saçıyor
HaberlerGündem Haberleri Elazığ’da görüntülendi! Etçil sarı kız örümceği zehir saçıyor

Elazığ’da görüntülendi! Etçil sarı kız örümceği zehir saçıyor

19.06.2025 - 11:35Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Elazığ’da görüntülendi! Etçil sarı kız örümceği zehir saçıyor

Elazığ’da son zamanlarda havaların ısınmasıyla birlikte zehirli sarıkız örümceği görüntülendi.

Elazığ merkeze bağlı Güneykent Mahallesinde yaşayan bir vatandaş, diğer türlerden farklı gördüğü bir örümceği cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Örümceğin türünü merak eden vatandaş, türün halk arasında et yiyen örümcek olarak bilinen ’sarıkız örümceği’ olduğunu öğrendi. Zehirli olan ve havaların ısınmasıyla ortaya çıkan sarıkız örümceği 13 santimetre uzunluğa kadar ulaşabiliyor ve zıplayabiliyor. Zehriyle bir insanı ölüme götürebileceği belirtilen örümceğin akrep ve kertenkele ile beslendiği biliniyor.

Güncel Haberler

Geriye sadece o kaldı! Trabzon'da bu minare görenleri hayrete düşürüyor: 'Kimse yıkalım mı diye bir şey söylemedi'
#Gündem

Geriye sadece o kaldı! Trabzon'da bu minare görenleri hayrete düşürüyor: 'Kimse yıkalım mı diye bir şey söylemedi'

Elazığ’da görüntülendi! Etçil sarı kız örümceği zehir saçıyor
#Gündem

Elazığ’da görüntülendi! Etçil sarı kız örümceği zehir saçıyor

Erzurum'a yeni halk pazarı! 'Yerli üreticiler destekleniyor'
#Gündem

Erzurum'a yeni halk pazarı! 'Yerli üreticiler destekleniyor'