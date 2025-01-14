Elazığ'da gassallara özel kampanya başlatıldı! 'Biraz da yüzleri gülsün'
Elazığ'da son dönemin en popüler mesleği olan gassallara özel yeni bir kampanya başlatıldı. Bir kuyumcu, gassallara pırlanta ve elmas ürünlerinde yüzde 50 indirim yaptığını cama astığı ilan ile duyurdu.
14.01.2025 - 10:06 | | İHA
Son dönemde sosyal medyada geniş yankı uyandıran gassallık mesleği ile ilgili dikkat çekici bir adım da Elazığ'dan geldi. Elazığ'da kuyumcular çarşısında bir esnaf, gassallara özel pırlanta ve elmas ürünlerinde yüzde 50 indirim gerçekleştirdi.
'BİRAZ DA YÜZLERİ GÜLSÜN'
35 yıldır kuyumculuk mesleği ile uğraştıklarını belirten kuyumcu Volkan Karakaya, "Bu meslek bize babadan kaldı. Biz burada ikinci kuşağız. Gassallık çok popüler oldu. Biz de gassallara indirim yapmayı planladık. Biraz da yüzleri gülsün. Pırlanta ve elmas ürünlerinde yüzde 50 indirim başlattık. Fiyatlarımız ortalama 8 bin liradan başlıyor. Pırlantalarda limit yok, ne kadarlık isterseniz mevcuttur" dedi.