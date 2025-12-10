Elazığ'da duygulandıran olay! Şevval’in düğün ve gelinlik hayali gerçek oldu

Haberin Devamı

Elazığ’da yaşayan Veysi ile Nürşen Toprak çiftinin 3 çocuğundan biri olan 24 yaşındaki Down sendromlu Şevval Toprak, uzun yıllardır gelinlik giyme hayaliyle yaşıyordu. Ailesi kızlarının düğün ve gelinlik giyme hayalini Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’na iletti. Konuyla yakından ilgilenen Başkan Şerifoğulları, organizasyon yapılması talimatını verdi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Şevval’in hayallerini gerçekleştirmek için salon tutarak, gerçeğini aratmayan bir düğün organizasyonu düzenledi. Gelinliğini giyen ve konvoyla evinden alınarak düğün salonuna getirilen Şevval, hayalini kurduğu düğünde doyasıya eğlendi. Yakınlarının da yoğun katılım gerçekleştirdiği düğün, hem Şevval'e hem de ailesine unutulmaz bir hatıra oldu.

Kızlarının düğününü yapmak için Elazığ Belediyesine başvurduklarını aktaran baba Veysi Toprak, "Sağ olsunlar Şahin Şerifoğulları ve ekibi bunu güzel karşılayarak gerekli tüm ilgi ve alakayı bizlere gösterdi. Kızımız engelli fakat biz öyle diyemiyoruz. İnsanın gönlü ve kalbi engelli olmasın. Elazığ’ımız bu tür olaylara çok duyarlıdır. Biz de anne ve baba olarak kızımızın hayallerini gerçekleştirmeye çalıştık. Her gün düğünüm olsun diyordu. Bizim de imkanlarımız kısıtlıydı. Böyle bir organizasyon yapmak için durumumuz elverişli değildi. Arkadaşım, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın bu durumlara duyarlı olduğunu söyledi. Gidip görüştük, sağ olsunlar ellerinden gelen bütün kolaylığı bizlere sağladılar. Organizasyonu onlar yaptılar. Düğüne akrabalarımızın bir kısmını çağırdık, uzak olanları çağıramadık" dedi.

Şevval’in mutlu anına tanıklık eden Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Karaaslan, "Bugün özel bir öğrencimizin uzun süredir ısrarla talep ettiği düğün ve gelinlik giyme hayalini gerçekleştirmek amacıyla bir organizasyon yaptık. Bugün Şevval kardeşimiz özel gününde gelinlik giyecek, anne ve babasının elini öperek bu mutlu anı ölümsüzleştirecek. Etkinliğin yapılmasında ailemizin bizlere yoğun desteği oldu. Biz engelli kardeşlerimizi özel birey olarak görüyoruz. Onlar bizlere Allah’ın emanetidir. Onların mutluluğu adına her türlü çalışmayı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.