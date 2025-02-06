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Elazığ'da depremde hayatını kaybedenler için camide anma programı düzenlendi

06.02.2025 - 09:28Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Elazığ'da depremde hayatını kaybedenler için camide anma programı düzenlendi

Elazığ'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşlar için İmam-ı Azam Camii'nde sabah namazında anma programı düzenlendi.

Elazığ'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşlar için anma programı düzenlendi. İmam-ı Azam Camii'nde sabah namazının ardından Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Düzenlenen programa, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Alpaslan Doğan, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, Elazığ Belediyesi yetkilileri ve STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. İl Müftüsü İrfan Üstündağ'ın da dua ettiği, duygusal anların yaşandığı programın ardından Türk Kızılayı, cami cemaati ve vatandaşlara çorba ikramında bulundu. Katılımcılar, depremde hayatını kaybedenler için dualar etti.

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