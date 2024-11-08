Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Elazığ'da saat 17.04'te 5.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 16,22 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

ELAZIĞ VALİSİ: OLUMSUZLUK YOK

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, 5 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada, 'Geçmiş olsun Elazığ’a Elazığ merkezimizde hissedilen deprem ile ilgili alanda araştırmalarımız sürmektedir. Henüz intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır.' dedi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan depreme ilişkin bir açıklama geldi. Bakan Yerlikaya, "Elazığ’da 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına hemen başladı. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." dedi.

NTV yayınına konuşan İHA Muhabiri Aydın Yorat, "Şu an için herhangi bir artçı söz konusu değil" dedi. Kentte depremin hemen ardında panik havası olduğunu kaydeden Yorat, "Kısa süreli bir panik oldu, çok da uzun sürmedi. Vatandaşlar dışarı çıktı ama yavaş yavaş işlerine dönmeye başlıyorlar" diyerek kentteki son durumu özetledi.

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