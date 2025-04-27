GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemElazığ'da 4,9 büyüklüğünde deprem
HaberlerGündem Haberleri Elazığ'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 4,9 büyüklüğünde deprem

27.04.2025 - 21:22Güncellenme Tarihi:
Elazığ'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 21.09'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.09'da merkez üssü Sivrice olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11,31 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

VALİDEN AÇIKLAMA

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, deprem sonrasında kentteki AFAD, 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Geçmiş olsun Elazığ. Şu ana kadar intikal eden herhangi bir olumsuz durum yoktur. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir."

    Güncel Haberler

    Samsun'da toprak kayması! Enkaz alında kalanları kurtarma çalışması sürüyor
    #Gündem

    Samsun'da toprak kayması! Enkaz alında kalanları kurtarma çalışması sürüyor

    Eskiden ödeme olarak alıyordu! Şimdi hurda olarak satıyor
    #Gündem

    Eskiden ödeme olarak alıyordu! Şimdi hurda olarak satıyor

    Elazığ'da 4,9 büyüklüğünde deprem
    #Gündem

    Elazığ'da 4,9 büyüklüğünde deprem