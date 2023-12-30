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Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Elazığ merkezli 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sallantı, çevre illerden de hissedildi.

30.12.2023 - 16:41 |
Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) merkez üssünü Elazığ kent merkezi olarak saptadığı deprem, saat 16.26’da oldu. Yerin 9,36 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kent merkezinin yanı sıra ilçeler ile çevre illerden de hissedildi.

Elazığ Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk intikal etmedi. Geçmiş olsun” dedi. 

 

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