Elazığ İl Sağlık Müdürü: Rehavetin olumsuz sonuçlarını yaşıyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 ile 21 Ocak'ı kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. Bakan Koca, haritaya göre vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Erzurum, Bursa, Çankırı, Yalova, Erzincan, Uşak, Batman, Elazığ, Siirt ve Bayburt olduğunu belirtti.

Elazığ’da haftalık vaka sayısının 100 binde 365'e yükseldiğini belirten Elazığ İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, "Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son verilere göre Elazığ'da haftalık vaka sayısında artış yaşandığı belirtilmektedir. Elbette ki bu arzu etmediğimiz bir sonuç, ne de aldığımız tedbirlerin karşılığıdır.

Oysa aşı uygulamasında istediğimiz hedeflere ulaşmasak da mevcut yapılan aşılarla birlikte vaka sayısında düşüşe geçmiş ve olumlu bir hava yakalamıştık. Ekiplerimiz kent genelindeki 200 noktada randevulu-randevusuz aşı yapmaya devam etmektedir. Hastanelerimizde gece saat 24.00'e kadar aşı yapılmakta. Bunlara ilave olarak vatandaşlarımızın yoğun olarak başvurduğu resmi kurumların başında gelen Valilik, Belediye Başkanlığı, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü ve Adliye Sarayı binalarının girişlerine yeni aşı stantları açtık ve AVM stant uygulamalarımız da devam etmektedir.

Üzülerek belirtmeliyim ki en küçük olumlu bir havada vatandaşlarımız rehavete kapılmakta ve tedbirleri elden bırakmaktadır. Şu an Elazığ olarak bu rehavetin olumsuz sonuçlarını yaşamaktayız. Ancak çok kısa bir süre önce yaptığımız açıklamalarda omicron varyantının artık ilimizde de görüldüğünü ve bunun birlikte vaka artışlarının yükselişe geçtiğini belirtmiştik" dedi.

'HASTANEDEKİ VAKALARIN YÜZDE 98'İ AŞISIZ VEYA AŞISINI TAMAMLAMAYANLAR'

Başta aşı olmak üzere pandemi tedbirleriyle bu yükselişin durdurulacağını vurgulayan Prof. Dr. Polat, şunları söyledi:

"Hala aşıyla tanışmayan ülkeler bulunmaktadır. Buna rağmen ülke olarak kendi aşımızı ürettik. Şimdi Yerli aşımız Turkovac ile daha güçlüyüz. Şu an Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde uygulama devam etmektedir. Elbette aşı tercihimizin başında Turkovac gelmektedir. Yeni varyantlardaki bulaşma hızının çok daha yüksek olduğunu biliyoruz. Bununla birlikte maske, mesafe ve hijyen kurallarına tüm zamanlardan daha çok ihtiyacımız vardır. Maskesiz dolaşmamalı, kalabalıklara zorunlu olmadıkça girmemeli ve yakın mesafelerden kaçınmalıyız. Burada vatandaşlara bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum. Elazığ aşı haritasında hala istenilen yerde değildir. Bilimsel dayanağı olmayan söylentilere itibar etmeyin ve bir an önce aşılarınızı tamamlayın. Hastane istatistiklerimize bakıldığında şu an servis ve yoğun bakımlarda tedavi gören hastalarımızın yüzde 98’e yakını ya aşısız ya da aşılarını tamamlamayanlar oluşturmaktadır."