Elazığ-Harput yolu açıldı: Seyahat süresi 8 dakikaya düştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Elazığ Harput İl Yolu’nun açılışını gerçekleştirdi. Törende konuşan Bakan Uraloğlu, sözlerine 24 Ocak Elazığ depreminin 5. seneyi devriyesinde ebediyete irtihal eden vatandaşları dua ve rahmetle anarak başladı. Uraloğlu, “Üzerinden 5 yıl geçti ama kaybettiklerimizin acı izleri hala yüreklerimizde. Maalesef, 6 Şubat’ta da 11 ilimizde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem ile dünyada eşi benzeri görülmemiş bir felaket ile karşı karşıya kaldık. Elazığ ve 6 Şubat Depremleri, bizlere afetlere karşı hazırlıklı olmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi.” ifadelerini kullandı.

Bolu Kartalkaya’da hayatını kaybeden vatandaşlar için de Allah’tan rahmet dileyen Uraloğlu, “Yakınlarına sabırlar diliyorum. Rabbim her türlü afetlerden ülkemizi korusun.” dedi.

ULAŞIM VE İLETİŞİM YAPISINA 52 MİLYAR 871 MİLYON LİRA YATIRIM

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Türkiye’nin ulaşım altyapısını daha güvenli ve sürdürülebilir hale getirmek için çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini anlatan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

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“Elazığ-Harput İl Yolu gibi önemli projelerle şehirlerimizin ulaşım altyapısını güçlendirip yeniden inşa ediyoruz. Elazığ, binlerce yıldır Anadolu'nun kalbinde, onlarca medeniyete ev sahipliği yapmış, kültürlerin harmanlandığı eşsiz bir coğrafyada yer almaktadır. Harput sadece taştan örülmüş duvarlar ve tarihi yapılar değildir elbette. Anadolu'nun kadim kültürünü günümüze taşıyan, geçmişle geleceği buluşturan bir köprüdür.”

Milli ve manevi değerlere her daim sahip çıkan Elazığ’ın AK Parti Hükümetleri nezdinde çok ayrı bir yeri olduğunu vurgulayan Uraloğlu, “Hamdolsun son 23 yıldır ülkemiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hayali de düşü de gerçeğe döndürdü. Hayaldi gerçek oldu. Elazığ’ın tarım, turizm, sanayi ve ticaret faaliyetlerini geliştirmek için nice projeler gerçekleştirdik. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Elazığ’ın ulaşım ağını ilmek ilmek ördük.” açıklamasında bulundu.

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“BÖLÜNMÜŞ YOL UZUNLUĞUNU 365 KİLOMETREYE ÇIKARDIK”

Bakan Uraloğlu, Elazığ’ın ulaşım ve iletişim altyapısı için 52 milyar 871 milyon lira yatırım gerçekleştirdiklerini vurgulayarak “2002 yılında; 33 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 365 kilometreye çıkardık. Hiç bitümlü sıcak karışım kaplamalı yolu yoktu, 204 kilometre BSK kaplamalı yol ile Elazığlıları yollarda güven ve konforla tanıştırdık.” diye konuştu.

Elazığ-Malatya ve Elazığ-Bingöl yollarını bölünmüş yol standardında tamamlayarak bu şehirlerin geleceklerini birleştirdiklerini anlatan Uraloğlu, yeniden inşa edilen Kömürhan Köprüsü’nün devamında bağlantı tüneliyle birlikte Elazığ üzerinden Doğu Anadolu'yu; Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgeleriyle birleştirdiklerinin altını çizdi.

Bakan Uraloğlu ayrıca Fırat Nehri üzerindeki gerdanlık Kömürhan Köprüsü’nün Uluslararası Yol Federasyonu (IRF) tarafından da geçen yıl gergin eğik askılı ve ters-y tipi özelliği ile yapım metodolojisi kategorisinde dünyanın en iyi köprüsü seçildiğini anımsattı. Uraloğlu, Türk mühendisleri ve işçilerinin alın teriyle inşa edilen Kömürhan Köprüsü’nün yapımında Eyfel Kulesi’nin yapımında kullanılan çelik kadar çelik kullanıldığını belirtti.

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9 KARAYOLU PROJESİNDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Elazığ Güney Çevre Yolu’nu hizmete açarak şehrin Bingöl, Diyarbakır, Muş, Malatya İllerinin bağlantısını sağlayıp şehirlerarası trafikte konforlu, güvenli ve transit bir akış sağladıklarını vurgulayan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Elazığ–Keban Yolu, Elazığ–Maden Yolu, Elazığ–Bingöl Ayrımı–Tunceli Yolu, Baskil Geçişi, Havalimanı Yolu gibi önemli karayolu projelerini tamamladık. Murat Nehri üzerinde bulunan Tarihi Palu Köprüsünü onararak hem tarihimize sahip çıktık hem de bu yolları kullanan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini arttırdık. Şu anda Elazığ – Malatya – Darende Yolu Kavşak İşleri ve Dicle II ve Hazar Köprüleri ile Maden İstasyon Köprüsü yapımı gibi 9 karayolu projemizin çalışmaları da devam ediyor.”

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ELAZIĞ HARPUT İL YOLU 13,6 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA

Elazığ-Harput İl Yolu’nun, şehirde hayata geçirilen en önemli projelerden olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, “Bildiğiniz üzere Elazığ’ın kültür ve medeniyet şehri Harput, tarihi ve sosyal dokusuyla yüksek turizm potansiyeline sahip. Özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin ziyaretleriyle yoğun bir trafik yaşıyor.” dedi.

Uraloğlu, Elazığ-Harput İl Yolu ile daha önce şehir imarı içerisine sıkışan yol üzerinden 15,6 kilometre kat ederek sağlanan ulaşımı şehrin dışına alarak 2 kilometre kısalttıklarını belirterek, “13,6 kilometre uzunluğunda, 2 geliş 2 gidiş 4 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol haline getirdik. Toplam uzunluğu 204 metre olan 2. OSB, Nurallı ve Pertek köprülü kavşaklarını da inşa ettik.” diye konuştu.

Altyapı ve yapım çalışmaları devam eden Elâzığ 2. Organize Sanayi Bölgesi’ne ulaşımı sağladıklarını da söyleyen Uraloğlu, “Elâzığ’ın nüfusunun yüzde 70’inin yaşadığı; Çaydaçıra, Abdullahpaşa, Ataşehir, Bahçelievler, Yeşilkent, TOKİ Konutları, Sürsürü ve Üniversite mahalleleri ile Malatya, Keban ve Pertek gibi merkezlerden gelen trafiğe de hizmet verecek bir yol tesis ettik.” açıklamasında bulundu.

SEYAHAT SÜRESİ 8 DAKİKAYA DÜŞTÜ

Hizmete sunulan 13,6 kilometrelik yol sayesinde; eski mevcut yolda 30 dakika süren seyahat süresini sadece 8 dakikaya düşürdüklerini belirten Uraloğlu, “Böylece zamandan 60 milyon lira, akaryakıttan ise 5 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 65 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 315 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız. Açılışını yaptığımız yol kesintisiz bir lojistik akışıyla başta narenciye gibi tarım ürünleri olmak üzere ihracat faaliyetlerini geliştirerek bölgedeki ekonomi hacmin büyümesine katkı sağlayacaktır.” dedi.

“ELAZIĞ’IN KONVANSİYONEL DEMİRYOLU HATTININ TAMAMINI YENİLEDİK”

Elazığ’daki yatırımların sadece karayolu çalışmalarıyla sınırlı olmadığına işaret eden Uraloğlu, “Elazığ’ın mevcut konvansiyonel demiryolu hattının tamamını yeniledik. Palu-Genç-Muş Demiryolunu deplase ettik ve Yolçatı-Tatvan Hattı Muratbağı İstasyonuna 2 adet yeni yol ekledik. Malatya – Elazığ demiryolu hattını sinyalli ve elektrikli hale dönüştürecek projelerimiz de devam ediyor. Sinyalizasyon çalışmalarını bu yıl içerisinde, elektrikli hale getirme işlerini de 2026 içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Yolçatı – Diyarbakır – Kurtalan, Diyarbakır – Mazıdağ Hattını modernize etmeyi ve Elazığ – Suveren – Genç hattını elektrikli ve sinyalli hale getirmeyi de planlıyoruz.” açıklamasında bulundu.

AK Parti ile birlikte halkın yolu haline gelen havayollarında da Elazığ’ı ihmal etmediklerini belirten Uraloğlu, “Terminal binasını yeniledik, yolcu kapasitesini yılda 2.5 milyon kişiye çıkardık. Geniş gövdeli uçaklar inebilsin diye yeni pist yaparak mevcut pistini genişlettik. Havalimanımız 2024 yılında 968 bin 140 yolcuya hizmet verdi. Hiç şüpheniz olmasın ki geçmişten geleceğe uzanan çok daha güçlü ve gelişmiş bir Elazığ için çalışıyoruz.”