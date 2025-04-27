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Elazığ-Diyarbakır karayolunda korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

27.04.2025 - 17:35Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Elazığ-Diyarbakır karayolunda korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Elazığ-Diyarbakır kara yolunda midibüs devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. Bölgeye sağlık, polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Elazığ-Diyarbakır kara yolunda midibüs devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. Bölgeye sağlık, polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Elazığ-Diyarbakır karayolunda korkunç kaza Çok sayıda yaralı var

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