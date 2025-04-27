Elazığ-Diyarbakır karayolunda korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var
27.04.2025 - 17:35Güncellenme Tarihi:
Elazığ-Diyarbakır kara yolunda midibüs devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. Bölgeye sağlık, polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Elazığ-Diyarbakır kara yolunda midibüs devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. Bölgeye sağlık, polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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