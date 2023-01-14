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El yazması Tevrat'ı 5 milyon dolara satmak isterken yakalandı

Bursa'da tarihi eser niteliğinde olduğu düşünülen el yazması Tevrat'ı, 5 milyon dolar karşılığında satmak için müşteri arayan A.B. (57) jandarma tarafından yakalandı.

14.01.2023 - 13:42 | | Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)
El yazması Tevrat'ı 5 milyon dolara satmak isterken yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser niteliğinde olduğu düşünülen el yazması Tevrat'ı 5 milyon dolara satmak için müşteri arayan A.B.'yi takibe aldı. Ekipler, A.B. ile müşteri gibi iletişime geçti. Nilüfer İlçesi Atlas Mahallesi'nde buluşma noktasında A.B. yakalanıp, gözaltına alındı. El konulan Tevrat ise Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından 4 ayrı kaydı bulunan A.B., jandarmadaki işlemlerinin ardından ‘Tarihi eser kaçakçılığı’ suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 

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