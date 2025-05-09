Ekrem İmamoğlu'nun resmi konutundaki kameraları söken şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüpheli Davut Bildik, savcılıktaki ifadesinde, İSPER AŞ personeli olduğunu, güvenlik müdürlüğüne, geçici yetkili büro personeli olarak atandığını beyan etti.

Bildik, ifadesinde, "21 Mart 2025 tarihinde İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın, bana başkanlık konutunun kamera kayıt cihazını sökmemi ve gelip alacak kişilere teslim etmemi söyledi. Ben Mustafa Akın'ın bunu arayıp mı yoksa büroya gelip mi söylediğini hatırlamıyorum. O gün akşam geç saat olduğu için öğleden önce konuta gidip cihazı söktüm, öğlen sularında da şu an açık kimlik ve adres bilgilerini hatırlamadığım belediye personeline cihazı teslim ettim. Ben cihazı teslim ettiğimde cihaz eksiksiz ve sağlamdı. Teslim ettiğim kişiyi hatırlamasam da İSBAK AŞ'nin aracını kullanmaları sebebiyle İSBAK personeli olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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Yaklaşık 12 gün önce Mali Şube Müdürlüğü ekiplerinin kendisiyle iletişime geçtiğini ve cihazın nerede olduklarını sorduğunu aktaran Bildik, "Ben, kullanmış olduğum ilaçların etkisiyle Kasımpaşa’da bulunan İBB Elektronik Sistemler Müdürlüğüne bıraktığımı söyledim. Ancak ertesi gün olayın yukarıda anlattığım şekilde gerçekleştiğini polis memurlarına söyleyerek cihazların bulunmasını sağladım." beyanında bulundu.

Şüpheli Ümit Çakır'ın "cihazı teslim aldığı sırada bozuk halde olduğunu" beyan etmesi, Davut Bildik'e aktarıldı.

Bu kişinin ifadesinde belirttiği olduğu hususları kabul etmediğini belirten Bildik, şunları kaydetti:

"Cihazı çalışır halde teslim ettim. Ben, amirim Mustafa Akın bana ne söylediyse onu yaptım. Cihazı teslim ettiğimde herhangi bir parçası eksik değildi ve çalışır vaziyetteydi. Kalp rahatsızlığım, boyun fıtığım ve bel fıtığım dolayısıyla yüzde 47 engelliyim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum."

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Soruşturma savcılığı, ifadesinin ardından şüpheli Bildik'i "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ile "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından tutuklanması istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.

Savcılığın hakimliğe gönderdiği sevk yazısında şüphelinin üzerine atılı suçları işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve tutuklama nedeninin bulunduğu belirtildi.

Yazıda, Bildik'in "Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer ilçesinde bulunan başkanlık konutuna ait kamera görüntülerinin kayıtlı olduğu kayıt cihazını sökerek ve cihazı bozarak görüntülere ulaşılmasını engellediği" aktarıldı.

Bildik'in, hakimlikteki işlemlerinin ardından "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ve "suç işlemek amacıyla örgüte üye olma" suçlarından tutuklanmasına karar verildi.